Служба поддержки Microsoft установила пользователю пиратскую ОС

Сотрудники службы поддержки Microsoft долгое время не могли решить проблему пользователя с активацией ОС и в итоге установили ему пиратскую Windows.

Программист Уэсли Пайберн в Twitter поделился историей активации его Windows 10 с применением хакерского скрипта. Он столкнулся с проблемой при вводе лицензионного ключа, приобретенного за 200 долларов, и обратился в службу поддержки.

Сотрудники поддержки Microsoft не смогла ему помочь с первого раза, но позже вышли снова на связь и предложили решение. С помощью системы удаленного доступа саппорт запустил на ПК Пайберна административную панель PowerShell и активировал ОС через подключение к неофициальному хранилищу скриптов-активаторов.

Пользователи в комментариях повалили находчивость поддержки, некоторые сошлись в том, что довольно часто Windows проще взломать, чем купить. Сотрудники Microdoft прокомментировали Bleepeng Computer, что ситуация противоречит политике корпорации и будет расследована.