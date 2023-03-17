Медведев заявил, что «американцы вконец оборзели»

Американцы «вконец оборзели» и церемониться с ними не надо, но военные контакты все же стоит оставить, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так Зампред Совбеза РФ ответил на недавний призыв американского сенатора Линдси Грэма сбивать российские самолеты после падения беспилотника США MQ-9 Reaper в Черное море.

Медведев напомнил, что в Воздушном кодексе есть такие понятия, как «запретные зоны». Правила, которые действуют внутри таких зон, распространяются и на беспилотники. «Особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства», — написал он в своем телеграм-канале.

«А это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет. В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно», — отметил Медведев.

А лично Грэму он указал, что с такими людьми, как этот сенатор, «иногда случаются авиационные происшествия».