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США отправили на место падения MQ‑9 в Черном море еще один дрон

Источник:
РИА Новости
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Американский беспилотник MQ-9 Reaper
Фото: US Air Force from USAMaster Sgt. Dennis Henry/27th Special Operations Wing Public Affairs

США отправили  дрон на место падения ударного беспилотника MQ-9 Reaper для наблюдения за российскими военными, которые попытаются извлечь со дна Черного моря его обломки, сообщают американские СМИ

Пентагон не намерен полностью прекращать полеты своих беспилотников над Черным морем, пока не завершит анализ. В зону падения MQ-9 Reaper направлен такой же дрон, приводит РИА Новости материал CNN.

Телеканал со ссылкой на неназванных источников уточнил, что дрон должен изучить место происшествия и установить наблюдение за российскими военными и их предполагаемыми попытками извлечь со дна обломки дрона.

На фоне скандала в Пентагоне намерены «проанализировать затраты и выгоды от выполнения подобных миссий, взвесив потенциальную ценность разведданных с данного маршрута с риском эскалации напряженности в отношениях с Россией», отметили источники CNN.

По данным Минобороны России, во вторник утром, 14 марта MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Дрон двигался в сторону границы России в Крыму и на его перехват подняли истребители.

Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет и упал в воду. Российские истребители не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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Топ комментариев

М. Алейников

И где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.

Asd10

Трещит шаблон, качается...И где в заголовке термин "указал"?Эмиграция пагубно влияет на зрение, Сашок???)))

slavaynin

надо подсветить эльфилееву башню в жовто блакытный

nicollaich

Американцы вспомнили о международном праве.Анекдот.