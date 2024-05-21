НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз передаст доходы от российских активов Украине

Источник:
РИА Новости
542 2

Европейский союз одобрил использование доходов от российских активов для поддержки ВСУ. Только в этом году они оцениваются в 3 миллиарда евро.

Ожидается, что после утверждения решения российские деньги станут доступны Киеву уже в июле. При этом Европейский ЦБ ранее предупреждал, что привлечение этих средств для помощи ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.

Кремль отмечал, что перевод российских денег Киеву станет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые Россия заморозила в ответ на действия Запада.

Еще по теме
Зеленский раскричался на генералов ВСУ
Глава МИД Германии оказалась в Киеве с неожиданным визитом
ООН признала легитимность Зеленского после 20 мая
Китай заявил о своем праве на дружбу с Россией
смотреть все
Политика #Мир #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Раскрыта причина крушения вертолета президента Ирана
Путин заявил, что Россия не собирается брать Харьков
Появился новый способ «угона» SIM‑карт
Киев признал необходимость переговоров с Россией
Обсуждение (2)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
38
Украинские военкоматы начнут вручать повестки круглосуточно
20
Эпичное бегство бронеавтомобиля ВСУ от дрона попало на видео
18
Россия и Китай начнут совместную экспансию Луны
17
Россия отразила ночную атаку более 100 украинских дронов
15
Путин объявил победу над безработицей