Евросоюз передаст доходы от российских активов Украине

Европейский союз одобрил использование доходов от российских активов для поддержки ВСУ. Только в этом году они оцениваются в 3 миллиарда евро.

Ожидается, что после утверждения решения российские деньги станут доступны Киеву уже в июле. При этом Европейский ЦБ ранее предупреждал, что привлечение этих средств для помощи ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.

Кремль отмечал, что перевод российских денег Киеву станет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые Россия заморозила в ответ на действия Запада.