Как получить внешний IP-адрес

Провайдеры по желанию абонента предоставляют белые IP-адреса. Для чего нужен фиксированный IP-адрес и как его получить?

Из IP-aдрecoв выделяют динамические и статистические. Динамические адреса могут меняться с каждым подключением к Сети. Статистические, внешние IP-адреса — никогда. У большинства пользователей есть динамические адреса и это нормально.

С таким подключением можно сидеть в социальных сетях, игpaть в oнлaйн-игpы, просматривать любые сайты, делать покупки. То есть, заниматься тем же, что и подавляющее большинство в интернете.

Внешний IP-адрес нужно получить, чтобы:

Участвовать в online мероприятиях с доступом только по IP-адресу;

Поднять скорость скачивания из файлообменных сетей и торрентов;

Создать свой сервер;

Защитить свои электронные кошельки.

Подключить внешний IP можно через провайдера. Например, у Ростелекома есть такая услуга. Она так и называется «Фиксированный IP». Абонентская плата — 180 рублей в месяц.