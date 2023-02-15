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Как получить внешний IP-адрес

Источник:
Sibnet.ru
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Подключение сетевого кабеля
Фото: @ Sibnet.ru
Провайдеры по желанию абонента предоставляют белые IP-адреса. Для чего нужен фиксированный IP-адрес и как его получить?

Из IP-aдрecoв выделяют динамические и статистические. Динамические адреса могут меняться с каждым подключением к Сети. Статистические, внешние IP-адреса — никогда. У большинства пользователей есть динамические адреса и это нормально.

С таким подключением можно сидеть в социальных сетях, игpaть в oнлaйн-игpы, просматривать любые сайты, делать покупки. То есть, заниматься тем же, что и подавляющее большинство в интернете.

Внешний IP-адрес нужно получить, чтобы:

  • Участвовать в online мероприятиях с доступом только по IP-адресу;
  • Поднять скорость скачивания из файлообменных сетей и торрентов;
  • Создать свой сервер;
  • Защитить свои электронные кошельки.

Подключить внешний IP можно через провайдера. Например, у Ростелекома есть такая услуга. Она так и называется «Фиксированный IP». Абонентская плата — 180 рублей в месяц. 

Подключить внешний IP-адрес ее можно при заключении договора с провайдером. Если у пользователя уже есть интернет от Ростелекома, можно заказать услугу через личный кабинет. Также это можно сделать по телефону 8 800 707 12 12.

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