Как получить внешний IP-адрес

Провайдеры по желанию абонента предоставляют белые IP-адреса. Для чего нужен фиксированный IP-адрес и как его получить?
Из IP-aдрecoв выделяют динамические и статистические. Динамические адреса могут меняться с каждым подключением к Сети. Статистические, внешние IP-адреса — никогда. У большинства пользователей есть динамические адреса и это нормально.
С таким подключением можно сидеть в социальных сетях, игpaть в oнлaйн-игpы, просматривать любые сайты, делать покупки. То есть, заниматься тем же, что и подавляющее большинство в интернете.
Внешний IP-адрес нужно получить, чтобы:
- Участвовать в online мероприятиях с доступом только по IP-адресу;
- Поднять скорость скачивания из файлообменных сетей и торрентов;
- Создать свой сервер;
- Защитить свои электронные кошельки.
Подключить внешний IP можно через провайдера. Например, у Ростелекома есть такая услуга. Она так и называется «Фиксированный IP». Абонентская плата — 180 рублей в месяц.
Подключить внешний IP-адрес ее можно при заключении договора с провайдером. Если у пользователя уже есть интернет от Ростелекома, можно заказать услугу через личный кабинет. Также это можно сделать по телефону 8 800 707 12 12.