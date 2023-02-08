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Стартовали официальные продажи Realme 10 Pro

Источник:
Sibnet.ru
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смартфон Realme 10 Pro+
смартфон Realme 10 Pro+
Фото: © Realme

Китайская компания Realme объявила старт российских продаж смартфонов Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+.

Первые покупатели смогут получить смартфоны по специальной цене: от 23 тысяч и 33 тысяч рублей соответственно. На купленные до 14 марта Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+ также распространяется бесплатная полугодовая гарантия на замену дисплея.

Старший в линейке Realme 10 Pro+ обладает изогнутым дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц. Диагональ экрана равна 6,7 дюйма. За быстродействие отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 1080.

В максимальной конфигурации объем накопителя равен 256 Гб, а оперативной памяти — 12 Гб. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, зарядка поддерживает мощность 67 Вт.

Основная камера флагмана тройная: 108 Мп с широкоугольной оптикой, ультраширокоугольная камера с разрешением 8 Мп и макрокамера 2 Мп. Камера для селфи на лицевой стороне имеет разрешение 16 Мп.

Среди главных отличий Realme 10 Pro — плоский экран, процессор Qualcomm Snapdragon 695 и поддержка зарядки на 33 Вт. Оба аппарата работают под управлением операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI 4.0.

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Топ комментариев

olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...

MuCbE

Японцы могут разве что еще один островок насыпать себе. Забиралки тупо нет, есть минимум 7 военных баз...