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YouTube запустил совместные трансляции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Google объявил о широкомасштабном запуске сервиса YouTube Go Live Together. Он позволят пользователям проводить совместные прямые трансляции.

При запуске трансляции видео двух соавторов появляется в одном окне. Сервис доступен для пользователей мобильных устройств на основе iOS и Android, отмечают разработчики.

Можно начать трансляцию с мобильного телефона или запланировать совместную трансляцию на компьютере в панели управления трансляциями и затем запустить прямой эфир с мобильника.

В настоящее время приглашать гостей на совместную трансляцию могут авторы с 50 подписчиками и более. В будущем эта цифра может быть скорректирована.

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