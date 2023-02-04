YouTube запустил совместные трансляции

Google объявил о широкомасштабном запуске сервиса YouTube Go Live Together. Он позволят пользователям проводить совместные прямые трансляции.

При запуске трансляции видео двух соавторов появляется в одном окне. Сервис доступен для пользователей мобильных устройств на основе iOS и Android, отмечают разработчики.

Можно начать трансляцию с мобильного телефона или запланировать совместную трансляцию на компьютере в панели управления трансляциями и затем запустить прямой эфир с мобильника.

В настоящее время приглашать гостей на совместную трансляцию могут авторы с 50 подписчиками и более. В будущем эта цифра может быть скорректирована.