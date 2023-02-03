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Microsoft усложнила отказ от обновления до Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft стала более агрессивно продвигать обновление до Windows 11. Пользователям не предлагают отказаться от новой ОС — им доступны только мгновенный или запланированный апгрейд.

Пользователи Reddit опубликовали скриншот нового предложения обновления системы до Windows 11. В окне нет возможности отказаться и можно ответить только двумя вариантами согласиями: «Сделаем это» и «Запланировать». При этом вторая кнопка оформлена как классическая «Отмена», что может ввести в заблуждение.

Пользователи выразили массовое негодование навязыванием ОС и отсутствием выбора. Многие уверены, что такая агрессивная политика закончится принудительным обновлением до Windows 11.

Фото: © Reddit

Отменить апдейт можно несколькими способами. Например, отключить модуль TPM, что сделает компьютер несовместимым и обновления больше предлагаться не будут. Но лучший метод — это читать тексты системных оповещений и следить за планировщиком.

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