Операторов накажут за плохое качество связи

Правительство ввело административную ответственность операторов за плохое качество связи. Владельцы сетей обязаны следить за их бесперебойной работой, устойчивым функционированием и обновлением оборудования.

Изменения в КоАП РФ 13.43 были внесены 11 января 2023 года и вступили в силу 1 февраля. Они предусматривают ответственность за нарушение требований к организации узлов связи, несвоевременное обновление оборудования и регулярные перебои. Оштрафуют даже за то, что оператор не уведомил органы власти о предстоящей модернизации.

«Штрафовать за такое нарушение с 1 февраля будут не только операторов связи, собственников или иных владельцев технологической сети связи, но и организаторов распространения информации в Интернете, имеющих уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в Интернете», — поясняется на сайте прокуратуры Кемеровской области.

Согласно новым правилам, за неисполнение требований гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам от 5 до 10 тысяч, ИП — 10-20 тысяч рублей, а юридическим лицам от 30 до 50 тысяч рублей.