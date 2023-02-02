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Операторов накажут за плохое качество связи

Источник:
Sibnet.ru
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Вышки сотовой связи
Фото: © Egor Litvinov / Unsplash License

Правительство ввело административную ответственность операторов за плохое качество связи. Владельцы сетей обязаны следить за их бесперебойной работой, устойчивым функционированием и обновлением оборудования.

Изменения в КоАП РФ 13.43 были внесены 11 января 2023 года и вступили в силу 1 февраля. Они предусматривают ответственность за нарушение требований к организации узлов связи, несвоевременное обновление оборудования и регулярные перебои. Оштрафуют даже за то, что оператор не уведомил органы власти о предстоящей модернизации.

«Штрафовать за такое нарушение с 1 февраля будут не только операторов связи, собственников или иных владельцев технологической сети связи, но и организаторов распространения информации в Интернете, имеющих уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в Интернете», — поясняется на сайте прокуратуры Кемеровской области.

Согласно новым правилам, за неисполнение требований гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам от 5 до 10 тысяч, ИП — 10-20 тысяч рублей, а юридическим лицам от 30 до 50 тысяч рублей.

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mosquito__2010

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GammiPluh

Полоумная нацистка) а вот фигушки родная ты доживешь до этого момента

ball-n-wall

У нее, как у бешеной собаки слюни с клыков текут. Забыла видимо совсем, как тевтонский орден, как шведские...

Nik3316

"...это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России" дак в чем Путин...