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Western Digital представила самый быстрый HDD

Источник:
Tom's Hardware
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Жёсткий диск
Жёсткий диск
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Компания Western Digital представила жесткий диск Ultrastar DC HS760 с рекордной емкостью 20 Тбайт. Это первый HDD, в котором используется два независимых блока головок, что обеспечивает более высокую скорость последовательного чтения и записи.

В состав жесткого диска входят девять пластин с технологией перпендикулярной магнитной записи емкостью 2,2 Тбайт каждая, а также кеш-память NAND для хранения метаданных и записи кеша для повышения производительности и увеличения плотности записи.

Накопитель оснащен одним разъемом SAS и определяется системой как два логических диска объемом по 10 Тбайт каждый. С учетом этого не все ЦОД смогут использовать новый диск, предупреждают разработчики.

Емкость Ultrastar DC HS760 на 2 Тбайт больше, чем у предыдущего рекордсмена — модели Seagate Exos 2X18, также оснащенной двумя приводами и парой головок. При этом новинка от WD быстрее — скорость последовательного чтения и записи достигает 582 Мбайт/с.

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Топ комментариев

nicollaich

Как сделать, чтобы тебя не забывали? Пиши раз в год любую ахинею. А непредвзятые СМИ подхватят.

GammiPluh

Ну вот и мир начал правильно идентифицировать главных агрессоров в этом конфликте

GammiPluh

Ох и наминусят тебя знатно, ты абсолютно не в тему выстрадал комментарий

pepelmetal

А ракеты в мае кончились, и Земля плоская