Skype получил новые функции

Компания Microsoft выпустила свежее обновление для Skype — версия 8.93 уже доступна для macOS, Windows, Linux, Android и iOS.

Так, новый Skype позволяет легко управлять настройками Caller ID. Программа также получила универсальный переводчик с автоматическим определением языка и видоизмененный интерфейс.

Более того, даже с использованием автоматического перевода во время звонка можно использовать собственный голос. Появилась возможность добавлять контакты в Skype с помощью QR-кода.

В декабре 2022 года Skype получил полностью обновленный дизайн — в программе появилось множество красочных тем на выбор.