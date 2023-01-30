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Atomic Heart получит защиту Denuvo

Источник:
Sibnet.ru
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Atomic Heart кадр из игры
Фото: © Mundfish

Разработчики шутера Atomic Heart подтвердили наличие в своей игры защиты от копирования Denuvo. Пользователи негативно отреагировали на антипиратский софт, а некоторые из них не уверены в успехе игры.

Глава студии-разработчика Mundfish Роберт Багратуни дал интервью «Игромании» и ответил на самые частые вопросы относительно будущего российского шутера Atomic Heart. Он подтвердил, что в игре будет защита от Denuvo.

«Да, мы запланировали имплементацию DRM-системы. Сейчас ещё трудно сказать, повлияет это на производительность или нет, но мы не забываем и о наличии DLSS — технологии, которая даёт сильный буст FPS, что в любом случае отыграет потери, если они будут», — сообщил Багратуни.

Пользователи в комментариях отреагировали негативно на интеграцию Denuvo. Они уверены, что она отрицательно скажется на производительности игры, особенно на старых системах. Некоторые сообщили, что это станет для них причиной отказаться от покупки.

Часть комментаторов обратила внимание на то, что технология DLSS (сглаживание с алгоритмами глубокого обучения) предназначена для повышения качества картинки, а не для «затыкания дыр», появившихся из-за внедрения антипиратской защиты.

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Denuvo — технология защиты от несанкционированного доступа, предотвращающая незаконное копирование и запуск нелицензионных игр. Она очень тяжело поддается взлому, а геймеры относятся к софту негативно из-за его отрицательного влияния на производительность.

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