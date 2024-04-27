Состоялся релиз Stellar Blade с полуобнаженной героиней

Состоялся релиз приключенческого боевика Stellar Blade, игра южнокорейской студии Shift Up вышла на консоли PlayStation 5.

Новинка получила положительные оценки критиков — так, средняя оценка проекта на Metacritic — 82 балла из 100, а на OpenCritic — 83 из 100. Согласно обзорам, больше всего журналистам понравилась динамичная боевая система и детализированная графика.

В игре со старта имеется режим «Новая игра+». Он открывает игрокам доступ к прохождению игры на более высоком уровне сложности, множеству новых навыков и целому вороху дополнительных нарядов главной героини. Для нее станут доступны 34 костюма.

Stellar Blade рассказывает историю солдата седьмого десантного отряда по имени Ева, которой предстоит спасти Землю от инопланетных захватчиков. Ряд западных изданий критиковали игру за слишком сексуальный облик главного персонажа.