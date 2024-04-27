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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Состоялся релиз Stellar Blade с полуобнаженной героиней

Источник:
Sibnet.ru
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Состоялся релиз приключенческого боевика Stellar Blade, игра южнокорейской студии Shift Up вышла на консоли PlayStation 5.

Новинка получила положительные оценки критиков — так, средняя оценка проекта на Metacritic — 82 балла из 100, а на OpenCritic — 83 из 100. Согласно обзорам, больше всего журналистам понравилась динамичная боевая система и детализированная графика.

В игре со старта имеется режим «Новая игра+». Он открывает игрокам доступ к прохождению игры на более высоком уровне сложности, множеству новых навыков и целому вороху дополнительных нарядов главной героини. Для нее станут доступны 34 костюма.

Stellar Blade рассказывает историю солдата седьмого десантного отряда по имени Ева, которой предстоит спасти Землю от инопланетных захватчиков. Ряд западных изданий критиковали игру за слишком сексуальный облик главного персонажа.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

se 34

Было1)Первое контрнаступление в 2022 но хлопцы быстро кончились и техника сгорела2)Второе контрнаступление...

ager

90-е годы демографическая яма была, как раз эти года сейчас в возрасте 30-35 лет, еще и война помогает

pepelmetal

Хахахах рогулей жизнь ничему не учит!

GammiPluh

Один свидетель Авдеевки, другой адепт военкомата... вы секта что ли?