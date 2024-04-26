Вышел новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики из студии GSC Game World опубликовали новый геймплейный трейлер шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. В нем показали различные игровые локации, а персонаж по имени Рихтер рассказал главному герою Скифу об опасностях Зоны.

В частности, Рихтер в ролике подчеркивает, что в Зоне можно найти все, включая друзей, врагов и смерть. Ролик под названием «Это не рай» был озвучен на украинском языке, но в официальном видео на YouTube есть русские субтитры.

Также разработчики подтвердили дату выхода игры — ее релиз состоится 5 сентября для ПК и консолей Xbox Series X/S. Кроме того, S.T.A.L.K.E.R. 2 будет добавлен в библиотеку Game Pass с первого дня релиза, поэтому с подпиской для Xbox покупать игру не обязательно.

Главным героем S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl станет сталкер-одиночка по кличке Скиф. Ему предстоит исследовать открытый мир таинственной Зоны общей площадью 64 квадратных километра.