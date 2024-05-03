Helldivers 2 на ПК потребует привязки аккаунта PlayStation

Компания Sony объявила, что с 6 мая игроки в Helldivers 2 на ПК должны будут объединить свою учетную запись Steam с аккаунтом PlayStation Network.

Ранее эта функция была необязательной из-за технических проблем, однако в ближайшее время ситуация изменится для «защиты игроков». Если привязку не сделать, доступ к игру будет закрыт до тех пор, пока пользователь не выполнит требование.

«Привязка учетных записей играет важную роль в защите наших игроков и ценностей безопасности, провозглашаемых PlayStation и в играх PlayStation Studios. Это наш основной способ защиты игроков от грифинга и злоупотреблений», — говорится в сообщении Sony.

При этом новость вызвала негативную реакцию пользователей Steam — многие геймеры не хотят регистрировать отдельный аккаунт PlayStation просто для того, чтобы связать его с учетной записью на ПК. Кроме этого, для ряда стран создание аккаунта PlayStation невозможно.

Сетевой шутер Helldivers 2 вышел 8 февраля только на ПК в Steam и PS5. Игра стала большим хитом и самым крупным релизом Sony за последние годы.