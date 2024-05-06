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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Sony отменила привязку Helldivers 2 к аккаунту PlayStation

Источник:
Sibnet.ru
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Sony отменила обязательное требование к игрокам Helldivers 2 по привязке аккаунта Steam к учетной записи PlayStation Network. Сообщение об этом появилось на официальной странице компании в соцсети X.

Ранее Sony объявила, что для дальнейшей игры необходимо будет связать PlayStation Network и Steam. При этом в ряде регионов пользователи не могут завести учетную запись PlayStation из-за ограничений.

Возможность купить шутер отключили в 170 странах. В частности, он стал недоступен в странах СНГ, где PSN не работает. Возмущенные игроки за три дня оставили более 250 тысяч негативных отзывов на игру.

Из-за скандала Sony была вынуждена «откатить» требование по обязательной привязке аккаунтов. Креативный директор Helldivers 2 Йохан Пилестедт поблагодарил фанатов за проявленную силу воли и выразил признательность Sony за разрешение конфликта.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

Sovik

Уже и свои самолёты на подходе. Спасибо санкциям. В скором времени всё своё будем делать.