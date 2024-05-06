Sony отменила привязку Helldivers 2 к аккаунту PlayStation

Sony отменила обязательное требование к игрокам Helldivers 2 по привязке аккаунта Steam к учетной записи PlayStation Network. Сообщение об этом появилось на официальной странице компании в соцсети X.

Ранее Sony объявила, что для дальнейшей игры необходимо будет связать PlayStation Network и Steam. При этом в ряде регионов пользователи не могут завести учетную запись PlayStation из-за ограничений.

Возможность купить шутер отключили в 170 странах. В частности, он стал недоступен в странах СНГ, где PSN не работает. Возмущенные игроки за три дня оставили более 250 тысяч негативных отзывов на игру.

Из-за скандала Sony была вынуждена «откатить» требование по обязательной привязке аккаунтов. Креативный директор Helldivers 2 Йохан Пилестедт поблагодарил фанатов за проявленную силу воли и выразил признательность Sony за разрешение конфликта.