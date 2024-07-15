Игроки War Thunder опубликовали секретные военные документы

Члены сообщества War Thunder опубликовали на официальном форуме игры секретную документацию, касающуюся эксплуатации российских танков T-90M, T-80БBM и T-90C.

Руководства по эксплуатации этих танков, стоящих на вооружении российской армии, не предназначены для публичного распространения. В итоге менеджеры форума War Thunder удалили все сообщения, в которых содержались эти документы.

Это уже третий случай за последнее время. Ранее на форуме игры были опубликованы документы, касающиеся британских танков Challenger. До этого на официальных форумах War Thunder появлялись секретные файлы, касающиеся истребителей F-15 и F-35

Разработчики War Thunder уделяют большое внимание реализму и точному изображению реально существующего оружия, танков, кораблей и самолетов. В результате возникающих в процессе обсуждения споров пользователи публикуют на форуме секретные документы в попытках доказать свою правоту.