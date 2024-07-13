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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Показан прототип российской игровой консоли. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российские разработчики показали прототип новой портативной игровой консоли, работающей на базе операционной системы «Аврора».

Видео с демонстрацией возможностей консоли появилось в телеграм-канале разработчика Алексея Гладкова. Автор ролика показал, как на устройстве работает шутер DOOM 3, который вышел в 2004 году. Производительность достигает 60 кадров в секунду.

При этом отмечается, что использование ОС «Аврора» на ядре Linux открывает хорошие перспективы для интеграции различных игровых приложений и дальнейшего расширения функционала.

Впрочем, комментаторы видео подметили один нюанс — показанная на видео консоль представляет собой индонезийскую разработку Advan x Play на базе процессора AMD Ryzen 7 7840U, изначально работающую под Windows 11.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

mosquito__2010

Типичный хохол западного образца это конечно уникальный случай для психиатрии

corrector

Если в мире есть диктатор, СШП приходит и уничтожает его, потому что диктатор в мире должен быть...

mosquito__2010

У них у власти в принципе одни шутники, таков дресс код. На лям своих жмуров уже нашутили эти бесконечно...

mosquito__2010

Обязательная смена президента государства необходимый критерий успешности развития страны ?