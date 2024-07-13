Показан прототип российской игровой консоли. ВИДЕО

Российские разработчики показали прототип новой портативной игровой консоли, работающей на базе операционной системы «Аврора».

Видео с демонстрацией возможностей консоли появилось в телеграм-канале разработчика Алексея Гладкова. Автор ролика показал, как на устройстве работает шутер DOOM 3, который вышел в 2004 году. Производительность достигает 60 кадров в секунду.

При этом отмечается, что использование ОС «Аврора» на ядре Linux открывает хорошие перспективы для интеграции различных игровых приложений и дальнейшего расширения функционала.

Впрочем, комментаторы видео подметили один нюанс — показанная на видео консоль представляет собой индонезийскую разработку Advan x Play на базе процессора AMD Ryzen 7 7840U, изначально работающую под Windows 11.