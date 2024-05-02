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Вышла игра о путешествии одержимой дьяволом монашки по России

Источник:
Sibnet.ru
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Состоялся релиз сюрреалистичной игры Indika от российской студии Odd Meter. Главной героиней выступает одержимая дьяволом монашка, которая путешествует по России конца XIX века.

Студия Odd Metter работала над игрой на протяжении четырех лет. По словам авторов, во время разработки они вдохновлялись романами Федора Достоевского и Михаила Булгакова.

Игра на старте получила хорошие отзывы от западных критиков — на Metacritic ей присвоили 79 баллов. На OpenCritic рейтинг Indika составляет 78 баллов с рекомендацией к ознакомлению.

Рецензенты хвалят проект за сложный сюжет, головоломки, новаторское повествование, атмосферу и самобытность. Из минусов критики перечислили только неудобное управление и нехватку интерактивности.

Indika доступна на ПК в цифровых магазинах Steam, GOG и Epic Games Store. Так, в Steam она стоит 945 рублей с учетом скидки 10%, которая действует до 16 мая.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Знатно она задвинула! Тут бы еще посмотреть кто и на чьем теле черви?!

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

CaRdan

Повышайте зарплату «бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков» и будут они. Не на одних IT спецах...

mosquito__2010

Не ломайте мальчику шаблоны я вас прошу.