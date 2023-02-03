Температура в офисе: почему нормы не работают

Зимой в доме и офисе работает отопление. И здесь возникает проблема: одним становится жарко, и они открывают окна, а другие не любят проветривание и закрывают. Летом аналогичная ситуация с кондиционером. Какая температура воздуха должна быть в помещении и как создать комфортные условия для всех?

Существуют нормативы по температуре воздуха в помещениях — для офисных специалистов и для сотрудников физического труда. Но даже если работодатель будет четко выдерживать эти требования, всем одинаково комфортно не будет. Вместе с врачами разбираемся — почему, и как решить эту проблему.

Какая температура правильная

Нормативы по температуре воздуха в помещениях разнятся в зависимости от сезона. Год делится на холодный и теплый периоды. Холодный — при среднесуточной температуре воздуха от плюс 10 градусов и ниже, а теплый период — от плюс 10 и выше.

Температура в офисе регламентируется СанПиН2.2.4.3359-16, где указано, что в холодный период в помещении должно быть от 22 до 24 градусов.

Но от 22 до 24 градусов тепла — показатель для сидячих офисных работников, которые тратят мало энергии. А работы, связанные с постоянными передвижениями и переноской тяжестей, предполагают температуру воздуха в помещении около 16-18 градусов тепла.

Если нормативы по температуре воздуха не соблюдаются, работник может настаивать на изменении продолжительности рабочего дня. Так, если в офисе 20-22 градуса, то по нормам сотрудник может провести на работе максимум восемь часов, при 18 градусах — шесть часов, при 16 градусах — четыре часа, при 13 градусах — один час.

Отклонения температуры опасны

Комфортная для человека температура в помещении должна быть в диапазоне от 21 до 25 градусов. Это связано с тем, что для нормального функционирования организм вынужден поддерживать стабильное состояние внутренней среды или гомеостаз (стремление системы восстанавливать утраченное равновесие), то есть определенную температуру.

«Температура тела человека и многих животных поддерживается с постоянной достаточно высокой точностью. Это свойство организма называют температурным гомеостазом. Если температура тела меняется, меняется и скорость обменных процессов», — прокомментировал Sibnet.ru врач-терапевт Медицинского научно-образовательного центра ИМПЗ НГУ Андрей Попов.

Постоянство температуры тела обеспечивается выработавшейся в ходе эволюции системой терморегуляции. Например, в жару тело потеет, а при холоде возникает дрожь, как адаптивная и защитная реакция. Но при этих реакциях снижается ряд функций и способностей — умственных и физических.

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Температура и влажность окружающей среды оказывают прямое влияние на терморегуляцию организма, состояние здоровья и способности. Учеными неоднократно проводились исследования терморегуляции в разных условиях, которые это подтвердили.

Так, например, в 30-е годы прошлого столетия исследовалось состояние рабочих при изменении температуры в помещениях ниже 20 и выше 25 градусов.

«В обоих случаях учащались производственные травмы, снижалась работоспособность. Или в 70-е подобные эксперименты проводились на студентах, и результат был аналогичным – работоспособность студентов и когнитивные характеристики заметно снижались», — отметил Попов.

Температура 21-25 градусов и влажность не менее 50% – это средние показатели, которые оптимальны для нормальной работы организма для 80% людей. Но есть и те, для кого более комфортна, например, более низкая температура или более высокая.

Влажность тоже имеет значение

Кроме нормативов по температуре в офисе, есть нормы по влажности в помещении. Они прописаны в СанПиН 2.2.4.3359-16. Там указано, что при любой температуре воздуха на улице, в помещении должно быть 40-60% влажности.

Как поясняют врачи, снижение влажности воздуха может уменьшать защитную роль слизистых дыхательных путей. И при контакте с болезнетворными микроорганизмами будет больше шансов заболеть.

При низкой влажности в офисе, как правило в коллективе часто болеют ОРВИ, так как сухой воздух способствует бронхиту и синуситу.

Высокая влажность — тоже плохо. Она увеличивает отдачу тепла от тела человека — появляется слабость. Избыток влаги может вызвать обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

В помещении рано или поздно появляются грибки и плесень, что тоже негативно влияет на здоровье работников.

Куда жаловаться на температуру в офисе

Работодатель обязан обеспечивать комфортные условия для сотрудников по статье 163 ТК РФ. Если в офисе слишком холодно или жарко, он должен принять меры.

Поэтому сначала надо обратиться к работодателю. Если он не отреагирует, то сотрудник вправе пожаловаться в Госинспекцию труда региона либо в региональное управление Роспотребнадзора.

Почему одним холодно, другим жарко

Во многих квартирах и офисах разворачиваются настоящие климатические войны. Одним жарко, и они постоянно открывают окна, другим — холодно, и они выступают против первых. Почему?

Любовь к жаре или холоду зависит от индивидуальных особенностей организма и от тренированности. Основных индивидуальных особенностей три:

1. Люди с нормальным или избыточным количеством подкожной жировой клетчатки более устойчивы к низким температурам, чем худые, хотя и из этого правила часто бывают исключения.

«Подкожно-жировая клетчатка изначально предназначалась, в том числе для сохранения тепла при низких температурах. Поэтому, условно говоря, полным людям не холодно и комфортно при плюс 20. А люди худые в эту температуру могут ощущать себя прохладно», — отметил главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро- Сибирь» Андрей Поздняков.

2. Большое значение имеет преобладающий тип нервной регуляции. Например, хуже переносят холод люди, в организме которых вырабатывается избыточное количество адреналина (преобладание симпатической системы, чаще холерики по темпераменту). «Происходит это потому что адреналин способствует сжатию сосудов, особенно на периферии», — объяснил врач.

Такие люди мерзнут больше, чем люди с парасимпатическим типом нервной системы (флегматики, меланхолики), у которых адреналина и других стрессовых гормонов вырабатывается меньше. У сангвинников все уравновешенно, нет преобладания симпатической или парасимпатической системы.

3. Также более чувствительны к снижению температуры люди с некоторыми заболеваниями — анемиями, эндокринопатиями, например, гипотиреозом. У них вообще постоянно присутствует ощущения «мерзлявости».

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Также врач отметил, что немалое значение имеют тренировки. Если человек закаляется или работает в холодных условиях, например, на улице — он более адаптирован к низким температурам чем офисный сотрудник, который на улице почти не бывает.

Как пример — люди, занимающиеся уличной торговлей. Обычно они привычны к низким температурам.

Как сделать всем хорошо

Сделать температуру в помещении подходящей однвременно и для жарких, и для мерзлявых не получится. «Рекомендация, которую можно дать – ориентироваться на средние показатели температуры и влажности (21-25 градусов, 50% влажности) и подбирать одежду, которая в большей степени работает на обеспечение нормальной терморегуляции, а не против нее», — посоветовал терапевт Попов.