НАВЕРХ
Домострой
Право Квадраты ЖКХ Быт Кухня Стройка Ремонт Дизайн Дача

Почему батареи в доме еле теплые?

Источник:
Sibnet.ru
185 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Недостаточно горячие батареи — одна из самых распространенных жалоб горожан в начале отопительного сезона. Разберемся, по каким причинам это происходит и кто несет ответственность — теплоснабжающая организация или управляющая компания?

Первая причина из возможных — еле теплые батареи бывают из-за низкого давления воды в трубах, говорят специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК). Нужно обратиться в управляющую компанию (УК). 

Сотрудники УК проверят температуру и давление воды на входе и на выходе в доме. В случае отклонения от нормативов выяснят причину. При необходимости вызовут теплового инспектора СГК, который устранит проблему.

Бывают случаи, когда жильцы увеличивают количество радиаторов или подключают к системе отопления теплые полы и не сообщают об этом управляющей компании. Это снижает давление в батареях других квартир.

Вторая причина — засорение отопительной системы. Если трубы не очищают время от времени, внутри образовывается накипь или отложения. Это затрудняет циркуляцию горячей воды внутри радиоторов и ухудшает их теплоотдачу.

Состояние труб внутри дома — зона ответственности управляющей компании. Она несет ответственность за внутридомовые коммуникации и за то, как часто и какими способами проводится диагностика и профилактика сетей.

Третья причина — воздушная пробка во внутридомовой системе отопления. Она образовывается, если вода в отопительную систему дома запущена слишком быстро или перед этим не был стравлен воздух в верхних точках системы отопления (на последнем этаже или чердаке). Решать эту проблем должны специалисты УК

В большинстве случаев жители могут сами определить причину снижения температуры в квартире по остывшей части батареи. Но за ее устранением нужно обратиться в управляющую компанию. Для этого необходимо написать заявление, в котором дать подробное описание проблемы с отоплением.
Фото: © СГК

Четвертая причина — ремонт труб внутри дома. При запуске отопления возможны порывы трубопроводов. На их устранение нужно время, когда прекращается подача тепла в квартиры. Плановый ремонт труб УК должно проводить в рабочее время, когда большинства жителей нет дома.

Пятая причина — закрытые задвижки в общедомовой системе отопления. Они регулируют подачу горячей и холодной воды в дом. Их закрывают лишь в случае ремонта теплосети или по заявке управляющей компании. Иногда случается, что их не открывают в срок. Если тепла недостает сразу в нескольких подъездах или целом доме, то, скорее всего, виной тому закрытые задвижки. Эта проблема относится также к ведению УК.

Если задвижки открыты, а отопления нет во всем доме, нужно звонить в диспетчерскую теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске по телефонам: 8 (383) 289-01-45 или 8(383) 289-01-47. Специалист сообщит вам о состоянии трубопровода, который подведен к вашему дому, возможных авариях, продолжительности отключения и дальнейших действиях.

Шестая причина — аварийный ремонт теплосети. При этом тепло может отключаться на срок от 1–20 часов. Столько времени требуется для устранения дефекта или порыва трубопровода.

Если дефект на трубопроводе серьезный и существует опасность разморозки системы отопления дома, систему отопления дома запитывают от резервной схемы или обратного трубопровода.

Седьмая причина — разворот системы отопления. Сначала тепло поступает в сады, школы, университеты и больницы. Потом — в жилые дома. Система внутри дома заполняется постепенно: температура батарей во всем доме станет одинаковой в течение одного-трех дней. Это зависит от количества этажей и квартир в доме, а также от удаленности от ТЭЦ или котельной.

В этом случае стоит понаблюдать за температурой в батареях пару часов. Если она постепенно растет, стоит просто подождать полного заполнения системы. Если температура не меняется — звоните в управляющую компанию. 

Еще по теме
Замерзающие кварталы в Бурятии подключили к теплу
Жители нескольких кварталов в Улан-Удэ остались без отопления
Локоть посочувствовал новосибирцам, «тонущим» в канализационных стоках
Нарушения при сборе мусора зафиксируют на камеры
смотреть все
Домострой #ЖКХ #Город #Недра и ТЭК #Квадраты
  • теплый пол
  • Батарейки ред
  • зубные щетки ред
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу взялся за примирение воюющих сторон в Карабахе
•
Банки на фоне второй волны стали сворачивать кредитование
•
Коронавирус обнаружили в магазинах и транспорте
•
Создатели Aurus разработают линейку авто на водороде
Подробности
•
Грозит ли россиянам повторная удаленка?
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Как это работает
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Гигантские обломки ракеты-носителя рухнули в Горном Алтае
Сибирь 13.10.2020 17:22
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
Сибирь 13.10.2020 17:12
Министр экономического развития Хакасии заболел коронавирусом
Сибирь 13.10.2020 16:11
Новосибирского полицейского задержали за убийство трансгендера
Сибирь 13.10.2020 15:52
Самое популярное
Наставники «Голоса» «обалдели» от выступления уроженки Омска
5740
Фильм «Китобой»: Кристина Асмус снова разделась
4706
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
4364
Томич Александр Лунев переехал в водонапорную башню
3762
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу взялся за примирение воюющих сторон в Карабахе
•
Банки на фоне второй волны стали сворачивать кредитование
•
Коронавирус обнаружили в магазинах и транспорте
•
Создатели Aurus разработают линейку авто на водороде
Подробности
•
Грозит ли россиянам повторная удаленка?
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

turan601

Кремль опроверг введение нового локдаунаКто нибудь до сегодняшнего дня знал слово "Локдаун"?

Dimank

Вот что не инициатива, то обязательно поборы, штрафы, наказания. А эта дама не хочет чтобы условия жизни...

ioda

Этой даме по барабану она "Генеральный директор, АНО «Центр будущих и состоявшихся родителей ВЫБОР РОДИТЕЛЕЙ»;...

лачинов

Это правильно. Сварка, сваркой, а скотч, изолента и проволока надежней. Теперь и в космосе.)Пожалуй все...

Gladwin

Бункерный дед там ещё не замшел?