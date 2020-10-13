Почему батареи в доме еле теплые?

Недостаточно горячие батареи — одна из самых распространенных жалоб горожан в начале отопительного сезона. Разберемся, по каким причинам это происходит и кто несет ответственность — теплоснабжающая организация или управляющая компания?

Первая причина из возможных — еле теплые батареи бывают из-за низкого давления воды в трубах, говорят специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК). Нужно обратиться в управляющую компанию (УК).

Сотрудники УК проверят температуру и давление воды на входе и на выходе в доме. В случае отклонения от нормативов выяснят причину. При необходимости вызовут теплового инспектора СГК, который устранит проблему.

Бывают случаи, когда жильцы увеличивают количество радиаторов или подключают к системе отопления теплые полы и не сообщают об этом управляющей компании. Это снижает давление в батареях других квартир.

Вторая причина — засорение отопительной системы. Если трубы не очищают время от времени, внутри образовывается накипь или отложения. Это затрудняет циркуляцию горячей воды внутри радиоторов и ухудшает их теплоотдачу.

Состояние труб внутри дома — зона ответственности управляющей компании. Она несет ответственность за внутридомовые коммуникации и за то, как часто и какими способами проводится диагностика и профилактика сетей.

Третья причина — воздушная пробка во внутридомовой системе отопления. Она образовывается, если вода в отопительную систему дома запущена слишком быстро или перед этим не был стравлен воздух в верхних точках системы отопления (на последнем этаже или чердаке). Решать эту проблем должны специалисты УК

В большинстве случаев жители могут сами определить причину снижения температуры в квартире по остывшей части батареи. Но за ее устранением нужно обратиться в управляющую компанию. Для этого необходимо написать заявление, в котором дать подробное описание проблемы с отоплением.

Фото: © СГК

Четвертая причина — ремонт труб внутри дома. При запуске отопления возможны порывы трубопроводов. На их устранение нужно время, когда прекращается подача тепла в квартиры. Плановый ремонт труб УК должно проводить в рабочее время, когда большинства жителей нет дома.

Пятая причина — закрытые задвижки в общедомовой системе отопления. Они регулируют подачу горячей и холодной воды в дом. Их закрывают лишь в случае ремонта теплосети или по заявке управляющей компании. Иногда случается, что их не открывают в срок. Если тепла недостает сразу в нескольких подъездах или целом доме, то, скорее всего, виной тому закрытые задвижки. Эта проблема относится также к ведению УК.

Если задвижки открыты, а отопления нет во всем доме, нужно звонить в диспетчерскую теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске по телефонам: 8 (383) 289-01-45 или 8(383) 289-01-47. Специалист сообщит вам о состоянии трубопровода, который подведен к вашему дому, возможных авариях, продолжительности отключения и дальнейших действиях.

Шестая причина — аварийный ремонт теплосети. При этом тепло может отключаться на срок от 1–20 часов. Столько времени требуется для устранения дефекта или порыва трубопровода.

Если дефект на трубопроводе серьезный и существует опасность разморозки системы отопления дома, систему отопления дома запитывают от резервной схемы или обратного трубопровода.

Седьмая причина — разворот системы отопления. Сначала тепло поступает в сады, школы, университеты и больницы. Потом — в жилые дома. Система внутри дома заполняется постепенно: температура батарей во всем доме станет одинаковой в течение одного-трех дней. Это зависит от количества этажей и квартир в доме, а также от удаленности от ТЭЦ или котельной.

В этом случае стоит понаблюдать за температурой в батареях пару часов. Если она постепенно растет, стоит просто подождать полного заполнения системы. Если температура не меняется — звоните в управляющую компанию.