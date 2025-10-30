Глава Подмосковья призвал маркировать влажные салфетки из-за засоров

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с инициативой наносить специальные метки на влажные салфетки и влажную туалетную бумагу, чтобы снизить число засоров канализации.

Неправильная утилизация нерастворимых материалов наносит ущерб инфраструктуре и увеличивает траты на ее ремонт. Воробьев направил предложение к главе Минпромторга Антону Алиханову, пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст письма. Чиновник ставит целью информирование россиян о правильной утилизации отходов и, как следствие, снижение числа засоров.

По словам Воробьева, на локальных очистных сооружениях в Подмосковье собирается до 20 тонн мусора в сутки, до 80% которого составляют средства личной гигиены и пищевые отходы. В Хабаровске в 2024 году зафиксировано около 3 тысяч засоров, приводит примеры губернатор.

При этом производители не рекомендуют спускать в канализацию и влажную туалетную бумагу. Распад материала в воде начинается через час и только при сильном турбулентном режиме.



