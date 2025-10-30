НАВЕРХ
Домострой
все Право Квадраты ЖКХ Быт Кухня Стройка Ремонт Дизайн Дача

Глава Подмосковья призвал маркировать влажные салфетки из-за засоров

Источник:
«Коммерсант»
191 1
Андрей Воробьев, губернатор Московской области
Фото: mosreg.ru / CC BY 4.0

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с инициативой наносить специальные метки на влажные салфетки и влажную туалетную бумагу, чтобы снизить число засоров канализации. 

Неправильная утилизация нерастворимых материалов наносит ущерб инфраструктуре и увеличивает траты на ее ремонт. Воробьев направил предложение к главе Минпромторга Антону Алиханову, пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст письма. Чиновник ставит целью информирование россиян о правильной утилизации отходов и, как следствие, снижение числа засоров. 

По словам Воробьева, на локальных очистных сооружениях в Подмосковье собирается до 20 тонн мусора в сутки, до 80% которого составляют средства личной гигиены и пищевые отходы. В Хабаровске в 2024 году зафиксировано около 3 тысяч засоров, приводит примеры губернатор.

Почему батареи в доме еле теплые

При этом производители не рекомендуют спускать в канализацию и влажную туалетную бумагу. Распад материала в воде начинается через час и только при сильном турбулентном режиме.


Еще по теме
Как быстро испортятся продукты в отключенном холодильнике
Как правильно стирать микрофибру
Как выбрать увлажнитель воздуха для дома
Как избавиться от черной плесени в ванной
смотреть все
Домострой #Быт #ЖКХ #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Названы лучшие бюджетные наушники
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
29
Кремль счел тревожными данные о вводе на Украину французских войск
23
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
22
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины
21
Заработали новые наказания для иноагентов
20
Путин сообщил о завершении испытаний суперракеты «Буревестник»