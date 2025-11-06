Новые штрафы в сфере ЖКХ появились в России

Российские власти с 6 ноября получили право штрафовать коммунальные компании за срыв отопительного сезона, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Вступил в силу закон, вводящий штрафы за нарушения при подготовке к отопительному периоду. В соответствии с документом для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей», — сказал РИА Новости Колунов.

Для должностных лиц, в том числе для руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, штрафы за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме составят от пяти до десяти тысяч рублей, добавил депутат.

По его словам, привлечь виновных к административной ответственности можно будет за неустранение ранее выявленных неполадок.

Колунов отметил, что каждый отопительный сезон поступает множество жалоб от жителей на отсутствие тепла или его несвоевременную подачу. Цель закона — повысить обязательность тех, кто отвечает за эту сферу.