Новый порядок расчет за ОДН вступит в силу в марте

Новый порядок расчетов по общедомовым нуждам вступает в силу 1 марта 2023 года. Изменятся нормативы учета горячей и холодной воды, электричества и отопления на общих пространствах — лестничных площадках, подъезде и лифтах.

До 2022 года собственники жилья в России могли оплачивать расходы на общедомовые нужды двумя способами. Если в доме установлены общие приборы учета — по фактическому потреблению. Сумма делилась на всех жильцов пропорционально их жилплощади.

Если счетчики есть, но жильцы не голосовали за оплату по факту, или дом слишком старый, платеж начислялся по определенному методу и распределялся равномерно на весь год.

Но существовали ограничения — собственники не платили выше установленного норматива, разницу между фактическим потреблением и границей норматива закрывала управляющая компания.

Теперь собственники будут полностью оплачивать фактическое потребление. Это позволит управляющим компаниям не платить за собственников и повысить качество услуг: у организаций освободятся средства, пишут «Известия» со ссылкой на мнения экспертов.

Раньше УК зачастую брали деньги, предназначенные для содержания общего имущества, чтобы расплатиться с поставщиками воды, тепла и электричества.