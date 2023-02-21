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Новый порядок расчет за ОДН вступит в силу в марте

Источник:
Sibnet.ru
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Счётчики
Фото: © Sibnet.ru

Новый порядок расчетов по общедомовым нуждам вступает в силу 1 марта 2023 года. Изменятся нормативы учета горячей и холодной воды, электричества и отопления на общих пространствах — лестничных площадках, подъезде и лифтах.

До 2022 года собственники жилья в России могли оплачивать расходы на общедомовые нужды двумя способами. Если в доме установлены общие приборы учета — по фактическому потреблению. Сумма делилась на всех жильцов пропорционально их жилплощади.

Если счетчики есть, но жильцы не голосовали за оплату по факту, или дом слишком старый, платеж начислялся по определенному методу и распределялся равномерно на весь год. 

Но существовали ограничения — собственники не платили выше установленного норматива, разницу между фактическим потреблением и границей норматива закрывала управляющая компания.

Теперь собственники будут полностью оплачивать фактическое потребление. Это позволит управляющим компаниям не платить за собственников и повысить качество услуг: у организаций освободятся средства, пишут «Известия» со ссылкой на мнения экспертов.

Раньше УК зачастую брали деньги, предназначенные для содержания общего имущества, чтобы расплатиться с поставщиками воды, тепла и электричества.

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Экономика #Квадраты #ЖКХ
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Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

Uynachalnica

Не может быть, я то думал разговор будет о посевной, и освоении Марса.

mosquito__2010

Уже +- полмиллиона украинских мечтателей как бы того ... Может уже пора вместо мечт заняться освоением...