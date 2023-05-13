Как вычислить фальшивую квитанцию за услуги ЖКХ

Мошенники стали изготавливать поддельные квитанции за услуги ЖКХ — они печатают похожий на оригинал квиток, меняя реквизита получателя. Чтобы не потерять деньги, нужно знать, как отличить настоящую платежку от фальшивой.

Для начала следует сравнить реквизиты получателя платежа с теми, которые указаны на официальном сайте управляющей компании, ТСЖ или поставщика коммунальных услуг, посоветовала доцент факультета права НИУ ВШЭ Юлия Заплатникова.

Кроме этого, нужно обратить внимание на указанные в квитанции данные — злоумышленники не могут знать реальные цифры потребленных ресурсов в конкретной квартире и зачастую ставят среднестатистические показатели

Также следует насторожиться, если не совпадают данные площади квартиры, количества проживающих, ФИО собственника. Мошенники обычно получают эту информацию из устаревших баз, попавших в интернет.

Если платежный документ вызывает подозрения, лучше уточнить актуальные реквизиты у организации, услуги которой гражданин собирается оплатить, посоветовала эксперт.