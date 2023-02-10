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Новосибирская область сменила мусорного оператора

Источник:
Sibnet.ru
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Мусор
Фото: © Sibnet.ru

Власти лишили постоянно критикуемую компанию «Экология Новосибирск» статуса регионального оператора по обращению с отходами в Новосибирской области, сообщает правительство региона.

«Новым региональным оператором с 11 февраля назначено МУП города Новосибирска "Спецавтохозяйство". С муниципальным предприятием заключено временное, на срок не более одного года, соглашение, которое прекращает свое действие при выборе регионального оператора на конкурсе», – заявил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Как подчеркнул министр, для потребителей услуг ситуация не меняется. Вывоз мусора будут делать по установленным графикам, тарифы останутся прежними.

«Экологию Новосибирск» лишили статуса из-за отсутствия банковской гарантии на 2023 год и нарушения схем потоков отходов. Эти нарушения установлены комиссией 7 февраля. Компания согласилась на расторжение договора.

Министерство подготовит документы для проведения конкурсного отбора по выбору регионального оператора на постоянной основе.

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