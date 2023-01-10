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Женщины получили шанс попасть в «Формулу‑1» за взнос $156 тыс.

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: https://www.flickr.com/photos/pedrik / CC BY 2.0

Организаторы «Формулы-1» впервые с 1976 года выразили желание допустить к гонкам женщин-пилотов — для этого они должны попасть в «Академию F1» и заплатить взнос 156 тысяч долларов.

«Академия F1» будет набирать таланты из картинговых и юниорских гоночных серий. Кандидатки пройдут интенсивный курс обучения на модифицированных автомобилях F4. Потом они попадут сначала в «Формулу-2» и «Формулу-3», а через пару лет — в «Формулу-1», пишет агентство Bloomberg.

В числе вероятных претенденток называют 18-летнюю Майю Веуг из Нидерландов, ставшую первой женщиной в стенах гоночной академии Ferrari, и ее ровесницу — чемпионку Франции по картингу Дориан Пин.

Академия получит 156 тысяч долларов за каждую машину от «Формулы-1», водители должны внести такую же сумму сами или через спонсоров.

В августе 2022 года президент «Формулы-1» Стефано Доменикали признал, что в ближайшие пять лет не рассчитывает увидеть женщин за рулем болидов «королевских гонок» — «если не случится что-нибудь вроде падения метеорита».

За всю историю «Формулы-1» в ней участвовали всего две женщины — итальянки: Мария-Тереза де Филиппис стартовала в пяти гонках в 1950-х годах, а Лелла Ломбарди в середине 1970-х провела 12 гонок и смогла набрать очки.


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