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«ВКонтакте» запустил совместный просмотр видео в «VK Звонках»

Источник:
Sibnet.ru
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«ВКонтакте» добавил возможность совместного просмотра видео с платформы «VK Видео» во время конференции в «VK Звонках». В чате можно включить любой ролик с сервиса или прямую трансляцию.

Совместный просмотр доступен в групповых и индивидуальных звонках. Зрители могут поделиться мнением о ролике в режиме реального времени с помощью текстового чата или реакций, смайлики и сообщения будут демонстрироваться поверх видео в течение 10 секунд.

Запустить ролик во время беседы можно с помощью кнопки «Просмотр видео», при нажатии на нее откроется галерея «VK Видео». Звук и картинка будут индивидуально подстраиваться под устройство и скорость интернета каждого участника звонка.

Управлять просмотром, ставить на паузу и перезапускать ролик может только запустивший пользователей и администратор звонка. Во время воспроизведения видео можно продолжать голосовое общение.

Просмотр роликов вов время видеоконференции ВК
Фото: © VK

Функция доступна на всех платформах и во всех клиентах VK, кроме iOS. Пользователи iPhone пока могут воспользоваться браузерной версией, но в скором времени получат необходимое обновление приложения.

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