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Танец байкальских льдин показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Льдины возле берега остывающего Байкала устроили предновогодний танец. Его сняли на видео сотрудники «Заповедного Подлеморья».

«Сам Байкал-батюшка пустился в предпраздничный пляс, а значит, Новый год уже не за горами», — прокомментировала пресс-служба учреждения в телеграм-канале.

В период остывания воды, на поверхности формируется тонкая корочка изо льда. Гляциологи называют ее «салом», на котором со временем выпекаются ледяные «блины». Поверхностное натяжение воды заставляет сбиваться тонкое «сало» в круговую форму, формируя «выпечку».

«Блины» могут быть совсем маленькими, а могут достигать и трех метров в диаметре. Но их всегда так много, что они покрывают собой большие пространства. Их танцем на байкальских волнах можно будет любоваться до полного ледостава в январе.

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Жизнь #Гео #Бурятия #Видеоновости
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