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Триумф OTT-платформ: как телевидение стало мобильным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Эпоха интернета и мобильных устройств кардинально изменила привычки людей. Традиционное телевещание через кабель или антенну уходит в прошлое. Оно вытесняется современными OTT-платформами, позволяющими просматривать видео в любом месте и в любое время.

«Успеть домой к началу любимой телепередачи», — эти слова звучат дико для современного человека. Теперь не зритель должен искать контент, а контент зрителя. Поэтому традиционное телевещание с его привязкой к месту (телевизору) и времени (программе передач) безнадежно устарело.

Сделать просмотр видео мобильным позволили OTT-технологии (от английского Over the top — сверху, за рамками). Это способ доставки видеосигнала от провайдера на устройство пользователя через интернет.

У ОТТ есть несколько неоспоримых преимуществ:

— Сервисы, построенные по такой технологии, не требует привязки к провайдеру. Ими может пользоваться кто угодно: достаточно лишь регистрации.

— Для приема сигнала не нужно никакого специального оборудования. Видео можно просматривать на smart-телевизоре, компьютере, планшете или смартфоне.

— Адаптивность вещания. Технология может автоматически менять разрешение видео и битрейт в зависимости от используемого устройства и пропускной способности сети.

Wink

Для приема видео по OTT нужен лишь интернет и соответствующий сервис. Один из самых популярных примеров последнего — Wink от Ростелекома. С помощью его через интернет-канал любого провайдера можно смотреть сотни телеканалов, тысячи фильмов и сериалов.

Wink совмещает достоинства онлайн-кинотеатров и интерактивного телевидения. Сервис позволяет смотреть видео не по расписанию, а в удобное время и на любом устройстве. В нем есть возможность управлять просмотром телепрограмм: выбирать время их воспроизведения, перематывать и ставить на паузу.

Воплощение OTT-технологии — сервис «Мультискрин». Он делает просмотр по настоящему свободным. Wink позволяет подключить к одному аккаунту до семи различных устройств. И на них всех сервис будет синхронизироваться, и сохранять историю просмотров.

Благодаря «Мультискрину» на семи устройствах можно смотреть разный контент одновременно — идеальный вариант для семьи на выходные. Можно использовать гаджеты поочередно. Например, начать смотреть фильм утром дома на ноутбуке, продолжить по дороге на работу на смартфоне, завершить вечером у телевизора. Видео начнется ровно с того момента, где было ранее поставлено на паузу.

Чтобы запустить Wink, нужно поставить на устройство приложение и зарегистрироваться. Сервис предлагает большое количество подписок по интересам. Часть контента на нем доступна для бесплатного просмотра. Это 20 телеканалов (хорошая замена телевизору) и некоторое количество фильмов и сериалов.

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