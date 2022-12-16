Ужурскую дивизию в Красноярском крае перевооружат на «Сармат»

Ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат» поступит на вооружение Ужурской дивизии в Красноярском крае, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Этот выбор во многом обусловлен тем, что в ракетной дивизии, дислоцированной в Ужуре, обеспечена техническая возможность размещения ракетных комплексов тяжелого класса с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой», — сказал Каракаев.

Кроме того, по его словам, «Ужурское соединение имеет важное стратегическое положение, поэтому будет перевооружено в первую очередь. Для размещения нового ракетного комплекса используется инфраструктура существующего ракетного комплекса "Воевода", что существенно снижает время и затраты на его развертывание», — пояснил командующий.

Он добавил, что решение о размещении «Сармата» в других дивизиях РВСН будет зависеть от складывающейся военно-стратегической обстановки и необходимости дальнейшего наращивания боевой мощи.

РС-28 «Сармат» — новый перспективный ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой жидкостной МБР. Разработчик — Государственный ракетный центр имени В. П. Макеева. Производитель — красноярский завод «Красмаш».

МБР «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.