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Серию дронов для подрыва мостов разработают в России

Источник:
«Известия»
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Вооруженные силы России получат линейку специальных ударных плавающих беспилотных аппаратов, предназначенных для уничтожения мостов, понтонных переправ, плотин и гидроэлектростанций

В линейку входят несколько аппаратов — они отличаются массой боевой части, а также дальностью плавания. Часть изделий уже находится в высокой степени готовности и ожидает испытаний, а часть пока только в проекте, рассказали «Известия» источники в Минобороны России.

«СВО подтвердила, насколько эффективными могут быть надводные беспилотники. Это позволит не рисковать личным составом, когда стоит задача уничтожить мост или переправу», — отметил экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

Перспективные аппараты смогут действовать на поверхности и под водой и способны самостоятельно менять глубину. Новинки поступят на вооружение инженерных войск.

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