ВСУ нанесли удар по Крыму ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины пытались ночью нанести удар по Крыму ракетами ATACMS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Республике Крым», — написал Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, система ПВО России успешно отработала над Джанкоем и Симферополем, в результате были сбиты несколько баллистических ракет американского производства ATACMS.

Известно, что Украина в марте тайно получила от США сто дальнобойных ракет ATACMS. Речь идет о новой модификации ракеты с дальностью более 300 километров. Ракеты ATACMS поставлялись ВСУ и ранее, однако их дальность составляла 165 километров.