Nokia на три года задержится в России

Nokia запросила лицензии на поставку телеком-оборудования в Россию у международных регуляторов. Компания планирует на три года поддерживать существующие сети, после этого ликвидирует все свои юрлица и уйдет из страны окончательно.

Глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан сообщил в интервью «РБК», что Nokia направила четыре обращения за экспортными лицензиями: два европейским регуляторам и два американским. Одно из них уже удовлетворено положительно, а остальные рассматриваются.

«Nokia — коммерческая компания. Они посчитали для себя возможным договориться и выполнить обязательства. Ericsson, например, не посчитал нужным так сделать. Ситуация, в которой мы сейчас живем, рано или поздно закончится. А люди, компании и отношения останутся», — подчеркнул Помбухчан.

Источники РБК на рынке связи сообщили, что Nokia запросила разрешение не на поставку нового оборудования, а на трехлетнюю поддержку уже установленного. После этого компания в течение года ликвидирует все юрлица в России.