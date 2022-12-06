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Nokia на три года задержится в России

Источник:
Sibnet.ru
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Офис Nokia
Фото: © Pawel Czerwinski / Unsplash License

Nokia запросила лицензии на поставку телеком-оборудования в Россию у международных регуляторов. Компания планирует на три года поддерживать существующие сети, после этого ликвидирует все свои юрлица и уйдет из страны окончательно.

Глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан сообщил в интервью «РБК», что Nokia направила четыре обращения за экспортными лицензиями: два европейским регуляторам и два американским. Одно из них уже удовлетворено положительно, а остальные рассматриваются.

«Nokia — коммерческая компания. Они посчитали для себя возможным договориться и выполнить обязательства. Ericsson, например, не посчитал нужным так сделать. Ситуация, в которой мы сейчас живем, рано или поздно закончится. А люди, компании и отношения останутся», — подчеркнул Помбухчан.

Источники РБК на рынке связи сообщили, что Nokia запросила разрешение не на поставку нового оборудования, а на трехлетнюю поддержку уже установленного. После этого компания в течение года ликвидирует все юрлица в России.

Nokia сократила операции в России в апреле и объявила о решении полностью прекратить работу в стране до конца года 29 августа. Компания планировала ликвидировать свои юрлица и уволить всех сотрудников.

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ra9unx

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