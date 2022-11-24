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Секретный искусственный интеллект заменит программистов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Google работает над секретным проектом с использованием искусственного интеллекта, который должен заменить большинство программистов.

Разработка представляет собой нейронный генератор программного кода, пишет Business Insider. Он способен создавать, исправлять и обновлять программный код без участия человека.

Реализацией проекта под кодовым именем Pitchfork с лета 2022 года занимаются инженеры команды Google Labs. Ожидается, что нейросеть сможет изучать стили программирования и писать код на основании работ живых людей.

Отмечается, что в случае успеха использование такого искусственного интеллекта позволит компаниям экономить огромные деньги, которые сейчас идут на заплаты программистам.

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