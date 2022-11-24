Менеджеры «Вымпелкома» выкупят компанию

Холдинг VEON продаст российским менеджерам компанию «Вымпелком», которой принадлежит мобильный оператор «Билайн», сообщает пресс-служба компании.

Ожидается, что сделка будет завершена до 1 июня 2023 года, VEON выручит от продажи актива 130 миллиардов рублей. Основная сумма сделки будет выплачена за счет того, что российский бизнес переведет на себя часть долга холдинга.

«Вымпелком» до недавнего времени генерировал VEON около более половины выручки. По итогам III квартала доходы российского актива увеличились на 16,1% и составили 1,19 миллиарда долларов.

VEON — международный холдинг, штаб-квартира которого расположена в Амстердаме. Кроме Вымпелкома, в группу входит украинский оператор «Киевстар», бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане.