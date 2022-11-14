Армия США использовала программное обеспечение новосибирской компании

Армия США удалила из своих приложений программное обеспечение российской компании Pushwoosh, штаб-квартира которой находится в Новосибирске.

При этом американские эксперты утверждают, что российская компания выдавала себя за американскую. Основатель Pushwoosh Макс Конев в ответ на эти обвинения при этом заявлял, что компания не пыталась скрыть свое российское происхождение, пишет Reuters.

Приложения, которые использовали код Pushwoosh, использовали солдаты на одной из главных американских баз боевой подготовки. Кроме этого, российское программное обеспечение применялось в центрах по контролю и профилактике заболеваний в структуре Минздрава США.

Pushwoosh предоставляет разработчикам программного обеспечения поддержку кода и обработки данных, позволяя им составлять профиль онлайн-активности пользователей приложений для смартфонов и отправлять индивидуальные push-уведомления.

На сайте компании утверждается, что в ее базе данных зарегистрировано более 2,3 миллиарда устройств. Аналитики не обнаружили никаких признаков того, что Pushwoosh неправильно обрабатывает данные пользователей.