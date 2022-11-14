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Археологи изучат загадочные новосибирские курганы с «усами»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Космоснимок Google Earth близ Карасука Новосибирской области

Археологи изучат курганы с «усами» на территории Карасукского района Новосибирской области, они могут являться местами родовых календарных праздников древних кочевников, сообщает пресс-служба Института археологии и этнографии СО РАН.

Сооружения состоят из одной или нескольких невысоких насыпей, от которых на десятки или сотни метров в восточном направлении расходятся два изогнутых вала («уса»). Эти объекты настолько велики (до 200 м и более в длину), что хорошо различимы на космических снимках, но непосредственно на земле их распознать затруднительно.

Подобные объекты уже давно известны на западных от Кулунды территориях — в степях Казахстана и Южного Зауралья, но там они практически всегда сооружены из камня, поэтому хорошо выделяются на поверхности. Археологи уже более ста лет исследуют эти памятники, но многие проблемы, связанные с ними, еще далеки от решения.

Существует несколько версий по датировке, культурной атрибуции и о назначении таких сооружений. Эти памятники возводились древним кочевым населением в раннем железном веке или в эпоху Средневековья. Находки в них очень редки. Окончательно не выяснено, являются ли «курганы с "усами"» местами погребений или это следы других древних ритуалов.

«Курганы с "усами"», которых в Кулундинской степи археологический отряд выявил в 2022 году уже два десятка, исключительно грунтовые. Кулундинские объекты образуют особую локальную группу, которая более чем на 300 километров отдалена от ближайших каменных «курганов с "усами"», находящихся в Северном Казахстане.

Особенности обнаруженных объектов указывают на то, что они могут являться местами родовых календарных праздников древних кочевников.

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Наука #Наука #Новосибирск
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ld_andrey

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ld_andrey

На Донбассе мотивированные люди, поэтому и тащат.

pepelmetal

Как там Биев до сих пор комбят?

Alhazred

Хватит ерничать. Россия все равно победит, как бы ты не желал обратного)))