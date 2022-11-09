Политический переворот: чем завершились выборы в США?

Промежуточные выборы в Конгресс прошли 8 ноября в США — американцы полностью переизбрали палату представителей, а также треть Сената. Согласно последним данным, американский парламент перейдет под контроль Республиканской партии, что в перспективе означает изменение внутренней политики страны. Что изменится для США и России?

До недавнего времени власть в США была полностью сосредоточена в руках демократов — Белый дом в 2020 году занял представитель партии Джо Байден, демократы также имели перевес в обеих палатах Конгресса.

Кого выбирали 8 ноября?

Палату представителей в США полностью переизбирают раз в два года в США. Всего в ней 435 человек. Число конгрессменов от каждого штата разнится в зависимости от количества округов. Так, Калифорнию представляют 53 человека, а Аляску только один.

Сенат США состоит из 100 членов, которые имеют шестилетний мандат. Раз в два года треть мест в верхней палате американского парламента разыгрывается на выборах — всего переизбирается 35 сенаторов.

Как прошли выборы?

Голосование проходило во всех 50 штатах США. До голосования 8 ноября в палате представителей демократы занимали 220 мест против 212 у республиканцев. В Сенате было равенство — 50 мест у демократов и 50 у республиканцев, однако вице-президент Камала Харрис имела решающий голос и обеспечивала перевес демократам в принятии принципиальных решений.

Согласно подсчетам CNN, республиканцы по итогам выборов забирают большинство в палате представителей — у них пока 195 мест против 176 у демократов. Пока неизвестна судьба еще 66 кресел. При этом для большинства республиканцам достаточно 218 мест.

Борьба за сенаторские вакансии более напряженная — у республиканцев и демократов пока по 48 мест, судьбу Сената определят штаты, подсчет в которых еще продолжается.



Самая туманная ситуация в Джорджии, где разрыв между республиканцем Хершелом Уокером и действующим сенатором-демократом Рафаэлем Уорноком настолько минимален, что возможен второй тур.

По прогнозам NBC, республиканцы наберут 219 мест в Конгрессе, демократы — 216 мест. Чтобы сразу обе палаты парламента перешли под контроль республиканцев, им необходимо получить не менее 218 мест в палате представителей и 51 в Сенате.

Что изменит победа республиканцев?

Потеряв большинство в парламенте, администрация президента Джо Байдена не сможет проводить свои законодательные инициативы. Фактически, все оставшиеся два года до новых президентских выборов у американского лидера будут связаны руки.

«Если мы проиграем палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», — прокомментировал ситуацию Джо Байден.

Итоги выборов были ожидаемы — партия действующего президента США практически всегда теряет места в палате представителей на промежуточных выборах, которые приходятся на середину президентского срока. Только на двух из 19 промежуточных выборов со Второй мировой войны «партии власти» удалось сохранить свое преимущество.

При этом уверенная победа республиканцев может заложить фундамент для успеха кандидата от партии на президентских выборах в 2024 году. Таким образом, в Белый дом может вернуться самый очевидный претендент от республиканцев — Дональд Трамп.

Большинство политологов считают, что выборы 8 ноября не повлияют на текущее состояние российско-американских отношений. Как демократы, так и республиканцы регулярно критикуют Владимира Путина. Однако республиканцы в случае своей победы обещали сократить военную помощь Украине.