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Ферстаппен побил рекорд по числу побед в «Формуле‑1» за сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Макса Ферстаппена

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и превзошел достижение Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по числу побед за сезон.

Это 14 победа Ферстаппена в сезоне, что стало рекордным показателем для чемпионата. Шумахер и Феттель побеждали по 13 раз.

Нидерландец в начале октября досрочно стал победителем чемпионата мира, а его команда Red Bull обеспечила себе статус победителя Кубка конструкторов «Формулы-1».

Ферстаппену 25 лет, он дебютировал в «Формуле-1» в 17 лет, став самым молодым гонщиком в истории. В 2016 году впервые выиграл этап Гран-при — в Испании. В 2021 году стал чемпионом.

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