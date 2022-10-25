Браузер Chrome откажется от поддержки Windows 7

Google Chrome откажется от поддержки Windows 7 и Windows 8.1 с выпуском версии 110 7 февраля 2023 года. Браузер продолжит работать в этой ОС, но перестанет получать необходимые обновления.

«Если вы в настоящее время используете Windows 7 или Windows 8.1, мы рекомендуем вам перейти на поддерживаемую версию Windows, чтобы вы продолжали получать последние обновления безопасности и функции Chrome», — сообщается на странице поддержки браузера.

Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1 10 января 2023 года, а обслуживание Windows 7 уже остановлено в 2020 году, однако она по-прежнему имеет широкое распространение. В 2021 году аудитория устаревшей ОС составила более 100 миллионов пользователей.

Чтобы получать своевременные обновления браузера в дальнейшем и иметь доступ к новым функциям потребуется обновить систему. Актуальная версия Windows 10 или 11 даст возможность не только использовать будущие выпуски Chrome, но и обеспечит более высокий уровень безопасности.