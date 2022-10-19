Студенты на Алтае шьют экипировку для участников спецоперации

Студенты Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа шьют балаклавы и пятиточечники для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщает правительство региона.

Вещи шьют студенты третьего курса специальности «Конструирование и моделирование швейных изделий» в рамках учебной практики.

Ранее к колледжу обратились представители отделения Российского союза промышленников и предпринимателей и представитель общественной организации «Ветераны боевых действий». Они попросили помочь изготовлении балаклав и пятиточечников. Также в планах пошив маскхалатов и дождевиков.

Ранее в Правительстве Республики Алтай был создан Единый штаб по вопросам частичной мобилизации. Среди первых решений штаба – введение единовременной выплаты мобилизованным в 100 тысяч рублей.

Для поддержки бойцов в районах и Горно-Алтайске действуют пункты сбора гуманитарной помощи, действуют счета по сбору средств.