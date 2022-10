Украина стоит за нападением на Крымский мост, об этом одновременно написали два наиболее влиятельных американских издания The Washington Post и The New York Times.

«Представитель украинского правительства сообщил TheWashington Post, что за нападением стоят спецслужбы страны, но Киев не стал брать на себя ответственность, даже несмотря на то, что высокопоставленные чиновники открыто насмехались над Москвой», — говорится в одном из материалов.

Еще один источник в украинской власти примерно то же рассказал и The New York Times. «Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту», — написала газета.

Издание напомнило также о регулярных заявлениях Киева о том, что Крымский мост является законной целью для совершения удара. «Любое серьезное препятствие движению по мосту может сильно повлиять на способность России вести войну на юге Украины, где украинские силы ведут все более эффективное контрнаступление», — пишет NYT.

Газета отметила, что мост — основной маршрут военного снабжения, связывающий Россию с Крымским полуостровом. Аналитики считают, что без него российские военные будут серьезно ограничены в своих возможностях доставлять топливо и боеприпасы частям, сражающимся в Херсонской и Запорожской областях.

«Для президента России Владимира Путина, который руководил открытием моста в 2018 году, взрыв стал очень личным оскорблением», — подчеркнула NYT.