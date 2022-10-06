Частичная мобилизация в Горном Алтае еще не началась

Ни один человек еще не призван в рамках частичной мобилизации из Республики Алтай, сообщил сенатор от региона Владимир Полетаев на своей странице в «ВКонтакте».

«Военкоматами ведётся работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — добавил он.

Сенатор отметил, что данную информацию получил в ходе встречи с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Денисенко, на которой они обсуждали реализацию в регионе указ президента России о частичной мобилизации, объявленной 21 сентября в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине.

Ранее 29 регионов страны объявили о завершении первого этапа мобилизации. Среди них – Алтайский край, Бурятия, Забайкалье, Тува, Хакасия, Новосибирская область.