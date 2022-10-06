НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Дуров назвал WhatsApp инструментом слежки

Источник:
Sibnet.ru
749 0
Переписка в WhatsApp на смартфоне
Фото: © Asterfolio / Unsplash License

Павел Дуров обратил внимание на то, что WhatsApp сталкивается с одной и той же проблемой безопасности на протяжении пяти лет — бэкдорами. До недавнего времени хакерам достаточно было отправить видео или совершить видеозвонок, чтобы захватить устройство.

Дуров отметил в своем телеграм-канале, что обновление приложения не спасает от уязвимостей, ведь проблемы с бэкдорами наблюдались у мессенджера в 2018, 2019 и 2020 годах. До 2016 WhatsApp вообще не имел шифрования, а в 2017 в нем было обнаружено множество лазеек для злоумышленников.

«Каждый год мы узнаем о какой-то проблеме в WhatsApp, которая подвергает риску все данные на устройствах пользователей. Это означает, что почти наверняка там уже существует новый недостаток безопасности. Такие проблемы вряд ли случайны — это заложенные заранее бэкдоры. Если обнаружен один бэкдор и его необходимо удалить, добавляется другой», — написал Дуров.

Он отметил, что все указывает на то, что на протяжении 13 лет WhatsApp используется как средство слежки и его установка создает брешь в безопасности.

«Я не подталкиваю людей переходить на Telegram. Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp — вот уже 13 лет он инструмент слежки», — написал Дуров.

Kaspersky предупредил о ворующих пароли вирусах

Бэкдор («чёрный ход») — лазейка в коде программы, позволяющая быстро получить к ней доступ и даже скрытно запустить злоумышленника на устройство и предоставить ему права администратора. Довольно часто в их создании обвиняют разработчиков софта.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Twitter запустил функцию редактирования в трех странах
TikTok сделает дизлайки доступными для всех пользователей
Часть «Госуслуг» интегрируют во «ВКонтакте»
Голосовые статусы появятся в WhatsApp
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
2090
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
4853
0
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
11491
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
9439
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
8550
2
Как выбрать
Чем защитить экран смартфона
19.09.22, 20:31
2247
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
7244
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
13985
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
13125
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
18077
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Стало известно о смерти шести мобилизованных в учебных центрах
Мобилизованных в Новосибирске учат на танках 1960‑х годов
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Siberian sinner

Репарации выплачиваются страной, принявшей капитуляцию, ибо Vae Victis!, как говорили древние.Россия...

Denis CENTR

Как и всегда, ничего нового и положительного😩

nicollaich

А сколько должна Украина ДНР и ЛНР за период с 2014-го года?Польшу и Германию этот вопрос не волнует?

korvinsS

У тебя все фрики кто про твоих хозяев высказывается в не положительном свете что уж тут поделать)