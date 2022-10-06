Дуров назвал WhatsApp инструментом слежки

Павел Дуров обратил внимание на то, что WhatsApp сталкивается с одной и той же проблемой безопасности на протяжении пяти лет — бэкдорами. До недавнего времени хакерам достаточно было отправить видео или совершить видеозвонок, чтобы захватить устройство.

Дуров отметил в своем телеграм-канале, что обновление приложения не спасает от уязвимостей, ведь проблемы с бэкдорами наблюдались у мессенджера в 2018, 2019 и 2020 годах. До 2016 WhatsApp вообще не имел шифрования, а в 2017 в нем было обнаружено множество лазеек для злоумышленников.

«Каждый год мы узнаем о какой-то проблеме в WhatsApp, которая подвергает риску все данные на устройствах пользователей. Это означает, что почти наверняка там уже существует новый недостаток безопасности. Такие проблемы вряд ли случайны — это заложенные заранее бэкдоры. Если обнаружен один бэкдор и его необходимо удалить, добавляется другой», — написал Дуров.

Он отметил, что все указывает на то, что на протяжении 13 лет WhatsApp используется как средство слежки и его установка создает брешь в безопасности.

«Я не подталкиваю людей переходить на Telegram. Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp — вот уже 13 лет он инструмент слежки», — написал Дуров.

Kaspersky предупредил о ворующих пароли вирусах

Бэкдор («чёрный ход») — лазейка в коде программы, позволяющая быстро получить к ней доступ и даже скрытно запустить злоумышленника на устройство и предоставить ему права администратора. Довольно часто в их создании обвиняют разработчиков софта.