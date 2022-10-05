«Лаборатория Касперского» предупредила о ворующих пароли вирусах

Почти 150 тысяч российских пользователей столкнулись с попытками украсть их пароли, банковские и другие конфиденциальные данные с помощью троянов-стилеров.

По данным «Лаборатории Касперского», злоумышленники распространяют вирусы под видом рекламных предложений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на отчет компании.

«Почти 150 тысяч пользователей в России столкнулись с троянцами-стилерами в 2022 году. Это вредоносные программы, которые крадут логины и пароли от аккаунтов в различных сервисах. В их числе банковские, игровые аккаунты, учетные записи в мессенджерах, социальных сетях, сохраненные пароли в программах и браузерах»,— говорится в отчете компании.

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Эксперты «Касперского» рассказали, что попав на компьютер стилеры самостоятельно находят необходимые данные и отправляют владельцам. Некоторые их виды способны запускать действия из командной строки Windows.

Защититься от троянов-стилеров можно своевременно обновляя антивирусное обеспечение. Эксперты предостерегают от загрузки данных из сомнительных источников и рекламных предложений.