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Болельщикам на ЧМ по футболу запретили трогать местных женщин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alex Sergeev (www.asergeev.com) / CC-BY-SA-3.0

Организационный комитет ЧМ по футболу в Катаре опубликовали правила поведения болельщиков в стране — им запрещено обнимать местных женщин и носить шорты выше колена.

Текст правил поведения для фанатов опубликовало издание RMC Sport. Организаторы чемпионата рекомендуют не обнимать и не трогать местных женщин, не флиртовать публично с партнером и не включать громкую музыку во время призывов к молитве.

Неуместным в Катаре считается сидеть, положив ногу на ногу, пожимать руку при встрече и надевать украшения, за исключением часов или обручального кольца.

Девушек-иностранок просят надевать одежду, закрывающую ноги, грудь и шею. При этом их не обязуют надевать традиционную чадру, открывающую только глаза. У мужчин запрещены шорты выше колена и облегающие брюки.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. У российской сборной был шанс пробиться туда через стыковые матчи, но из-за начала специальной военной операции на Украине команду отстранили от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

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