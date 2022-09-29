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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Депутат Валуев получил повестку в военкомат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kleinerrocky / CC BY-SA 3.0

Депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку в военкомат для уточнения сведений. Он пообещал посетить военкомат «после пленарных недель».

Валуев в четверг опубликовал в своем телеграм-канале повестку, в которой ему приказано явиться 15 сентября в военкомат в Санкт-Петербурге. «Гражданин Валуев Николай Сергеевич. 15 сентября 2022 года С 10.00 до 13.00 вызван для уточнения сведений и внесения изменений в документы воинского учета», — сказано в повестке.

«Рядовой Валуев звания за время работы в Госдуме РФ не повышал. Родина позовет — пойду. В военкомате буду после пленарных недель», — написал парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек.

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