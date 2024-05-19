Доблесть российских военных удивила The Washington Post

Российские войска добиваются на фронте ошеломительных успехов, они поставили Украину в крайне тяжелое положение, пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут.

Примерно пять российских батальонов сумели продвинуться «почти на пять миль» вглубь Украины в Харьковской области всего за несколько дней, захватив несколько деревень — «это самое стремительное российское наступление с начала войны в феврале 2022 года», констатирует Бут.

«Почему россияне добились такого внезапного успеха? Объяснение заключается в сочетании российской военной доблести и ошибок Украины и США», — отмечает обозреватель.

По его словам, Россия сумела перестроить свою армию. Российские войска адаптировались к условиям боя, например, используя мотоциклы для быстрого продвижения к украинским позициям, а не полагаясь на громоздкие танки и бронетехнику, которые легко могут быть уничтожены украинскими беспилотниками и артиллерией.

«Что еще более важно, они используют тяжелые планирующие бомбы, чтобы стереть с лица земли украинские позиции, в то время как их системы радиоэлектронной борьбы глушат украинские беспилотники и ракеты», — объясняет Бут.

Украина пострадала из-за задержки помощи от США. Киев же не сумел организовать мобилизацию и провалил строительство оборонительных линий. По мнению Бута, ситуацию могут исправить поголовный призыв украинцев и разрешение Вашингтона на удары американским оружием по территории России.