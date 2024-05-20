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Российские войска взяли населенный пункт Белогоровка в ЛНР

Источник:
Sibnet.ru
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Группировка российских войск «Юг» полностью освободила населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике, говорится в сообщении в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — сказано в сообщении.

Тяжелые бои за Белогоровку шли с лета 2022 года. Российские войска ее уже брали, но потом вынуждены были оставить. Освобождение населенного пункта дает возможность продвигаться к Северску — крупному оборонительному узла украинских сил.

Кроме того, бойцы группировки «Юг» нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

За минувшие сутки Киев потерял на этом участке фронта более 340 военных, по три танка и автомобиля, по две гаубицы Д-30 и L-119, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

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